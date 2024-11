Emirados Árabes Unidos e Brasil alinham agenda do G20

ABU DHABI, 17 de novembro de 2024 (WAM) – Desde que assumiu oficialmente a presidência do G20, em 1º de dezembro de 2023, o Brasil tem focado no fortalecimento da cooperação entre os países-membros para encontrar soluções eficazes para os principais desafios globais.De acordo com a visão brasileira,...