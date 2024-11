Nova leva de ajuda dos Emirados chega a Gaza

Quatro comboios transportando ajuda humanitária dos Emirados Árabes Unidos entraram em Gaza semana pela passagem de fronteira de Rafah, no Egito.O esforço se alinha com a missão humanitária em andamento dos Emirados Árabes Unidos para apoiar e auxiliar o povo palestino durante as atuais circunstâncias des...