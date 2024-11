Oitava edição do Campeonato Internacional de Paraquedismo de Dubai começa em 28 de novembro

DUBAI, 17 de novembro de 2024 (WAM) – A Federação de Aerodesportos dos Emirados anunciou a conclusão dos preparativos para a 8ª edição do Campeonato Internacional de Paraquedismo de Dubai (DIPC 2024), que será realizado de 28 de novembro a 8 de dezembro no Skydive Dubai.Organizado pela Federação com...