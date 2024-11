Presidente dos EAU recebe convite do emir do Kuwait para participar da Cúpula do Conselho de Cooperação do Golfo

ABU DHABI, 17 de novembro de 2024 (WAM) - O presidente dos EAU, xeique Mohammed bin Zayed Al Nahyan, recebeu uma mensagem escrita do xeique Mishal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, emir do Kuwait, com um convite para participar da reunião do Conselho Supremo dos líderes do Conselho de Cooperação do Golfo ...