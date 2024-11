Ras Al Khaimah apresentará avanços no Congresso Global de Mídia

Ras Al Khaimah está pronto para destacar seu desenvolvimento intersetorial e agenda de habitabilidade por meio da participação do Gabinete de Mídia do Governo de Ras Al Khaimah (RAKGMO, na sigla em inglês) no Congresso Global de Mídia (GMC), a ser realizado em Abu Dhabi sob o patrocínio do xeique Mansou...