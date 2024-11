7º Campeonato Abu Dhabi Extreme é concluído no Brasil

RIO DE JANEIRO, 18 de novembro de 2024 (WAM) – O 7º Campeonato Abu Dhabi Extreme foi concluído no Rio de Janeiro, Brasil. As competições destacaram o brilhantismo do campeão emiradense Saeed Al Naimi, que chamou a atenção com sua importante vitória sobre o brasileiro Matheus Avelino na terceira roda...