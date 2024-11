Congresso Global de Mídia 2024 traça novos horizontes para o trabalho na área

ABU DHABI, 20 de novembro de 2024 (WAM) – O comitê organizador da terceira edição do Congresso Global de Mídia anunciou novos temas diários que buscam reformular o futuro da mídia e enriquecer a agenda do evento, com foco em três tópicos principais: O Negócio da Mídia, Conteúdo é Rei e Disrupção Dig...