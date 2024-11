Saif bin Zayed lidera delegação dos Emirados em reunião de ministros do Interior do GCC

DOHA, 21 de novembro de 2024 (WAM) – O tenente-general xeique Saif bin Zayed Al Nahyan, vice-primeiro-ministro e ministro do Interior, liderou a delegação dos Emirados Árabes Unidos na 41ª Reunião dos Ministros do Interior do Conselho de Cooperação do Golfo (GCC), realizada em Doha, Qatar.A agenda d...