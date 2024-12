Congresso Global de Mídia 2024: Terceira edição termina em Abu Dhabi, unindo os líderes mundiais de mídia

Sob o patrocínio do xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, e organizado pelo Grupo ADNEC em parceria estratégica com a Agência de Notícias dos Emirados (WAM), a 3ª edição do Congresso Global de Mídia (GMC) chegou ao fim em Abu Dhabi...