Presidente dos Emirados Árabes Unidos recebe embaixador afegão

O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu Badruddin Maulana, embaixador do Governo Islâmico do Afeganistão nos Emirados Árabes Unidos, que recentemente apresentou suas credenciais ao presidente.Durante a reunião, Mohamed bin Zayed deu as boas-vindas ao embaixado...