Conselho de Segurança condena ataque terrorista no Afeganistão

NOVA YORK, 13 de fevereiro de 2025 (WAM) – Os membros do Conselho de Segurança das Nações Unidas condenaram nos termos mais fortes o ataque terrorista ocorrido em 11 de fevereiro na cidade de Kunduz, no norte do Afeganistão, nas proximidades de um banco. O atentado, reivindicado pelo Daesh, resultou...