Comércio entre Turquia e países árabes ultrapassou AED 200 bilhões em 2024

DUBAI, 13 de fevereiro de 2025 (WAM) — As relações econômicas entre a Turquia e os países árabes seguem em crescimento, com o volume de comércio entre as partes ultrapassando AED 200 bilhões em 2024, afirmou Murat Efe, fundador e presidente do Fórum Econômico Turco-Árabe.Em declaração à Agência de N...