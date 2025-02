EAU defendem o desenvolvimento do Acordo de Facilitação do Comércio

CAIRO, 13 de fevereiro de 2025 (WAM) – Abdullah bin Touq Al Marri, ministro da Economia, reafirmou o compromisso total dos Emirados Árabes Unidos com a implementação das disposições do Acordo sobre Facilitação e Desenvolvimento do Comércio entre os Países Árabes. Ele enfatizou a necessidade de desen...