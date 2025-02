China inicia perfuração de poços ultraprofundos de petróleo e gás no Deserto de Taklamakan

XINJIANG, 14 de fevereiro de 2025 (WAM) — A China iniciou a perfuração de um novo grupo de poços ultraprofundos de petróleo e gás no Deserto de Taklamakan, localizado na Região Autônoma Uigur de Xinjiang, no noroeste do país. O projeto representa um avanço no desenvolvimento da maior base de produçã...