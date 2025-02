Conferência de Paris pede apoio à transição política, segurança e estabilidade na Síria

PARIS, 14 de fevereiro de 2025 (WAM) – Uma conferência internacional sobre a Síria foi realizada em Paris na noite de quinta-feira (13/02), reunindo representantes de 20 países, incluindo as nações do G7, além da União Europeia, das Nações Unidas, da Liga Árabe e do Conselho de Cooperação do Golfo.O...