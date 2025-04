Exportações da Coreia do Sul sobem 3,1% em março e somam US$ 58,3 bilhões

SEUL, 1º de abril de 2025 (WAM) – As exportações da Coreia do Sul aumentaram 3,1% em março em relação ao mesmo mês do ano anterior, marcando o segundo mês consecutivo de alta, impulsionadas pela forte demanda por semicondutores, segundo dados divulgados nesta terça-feira (01/04). A agência Yonhap, c...