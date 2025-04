China descobre grande campo de petróleo no mar do Sul da China

PEQUIM, 1º de abril de 2025 (WAM) – A China National Offshore Oil Corporation (CNOOC, na sigla em inglês) anunciou nesta segunda-feira (31/03) a descoberta de um grande campo petrolífero na parte leste do mar do Sul da China, com reservas comprovadas superiores a 100 milhões de toneladas.O recém-des...