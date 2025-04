Banco Central da Rússia reduz valor do rublo frente a principais moedas

MOSCOU, 1º de abril de 2025 (WAM) – O Banco Central da Rússia fixou nesta terça-feira (01/04) as taxas de câmbio das principais moedas em relação ao rublo, elevando o valor do dólar americano em 1,81 rublo em comparação com a cotação do dia anterior, alcançando 85,4963 rublos.Ao mesmo tempo, a taxa ...