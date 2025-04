Emirados Árabes Unidos celebram o Dia Mundial do Autismo com programas de cuidado inclusivo

ABU DHABI, 1º de abril de 2025 (WAM) – Os Emirados Árabes Unidos celebram, nesta quarta-feira (02/04), o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo, com o objetivo de destacar a importância de criar um ambiente de apoio e compreensão para pessoas com transtorno do espectro autista, promovendo su...