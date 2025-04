Número de mortos em incêndios florestais na Coreia do Sul sobe para 31

SEUL, 2 de abril de 2025 (WAM) — O número de mortos nos piores incêndios florestais da história da Coreia do Sul, que devastaram regiões do sudeste do país até a semana passada, subiu para 31, informaram as autoridades nesta quarta-feira (02/04).Segundo o Ministério do Interior, uma pessoa que havia...