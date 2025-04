Ministro para o Comércio Exterior dos Emirados destaca papel da pesquisa científica na construção das indústrias do futuro em sessão do TRENDS

ABU DHABI, 2 de abril de 2025 (WAM) — O ministro de Estado para o Comércio Exterior dos Emirados Árabes Unidos, Thani bin Ahmed Al-Zeyoudi, destacou a importância da pesquisa científica na construção de uma economia sustentável e no fortalecimento do ecossistema de inovação do país.Durante uma sessã...