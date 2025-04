EDGE fortalece parceria com o Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia

RIO DE JANEIRO, 2 de abril de 2025 (WAM) — A EDGE, um dos principais conglomerados globais de tecnologia avançada e defesa, assinou um novo acordo com o Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam), órgão do Ministério da Defesa do Brasil responsável pela gestão e proteç...