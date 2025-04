AD Ports Group registra receita recorde de US$ 4,7 bilhões em 2024

ABU DHABI, 2 de abril de 2025 (WAM) — O AD Ports Group alcançou resultados históricos em 2024, com receita de AED 17,29 bilhões (US$ 4,7 bilhões) e EBITDA (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) de AED 4,51 bilhões (US$ 1,23 bilhão), o que representa um crescimento de 48% e 69%,...