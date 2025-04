Bare Knuckle Fighting Championship chega a Dubai

DUBAI, 4 de abril de 2025 (WAM) – A World League of Fighters (WLF, na sigla em inglês) organizou nesta quinta-feira (03/04) a primeira coletiva oficial do Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC) no Burj Al Arab, em parceria com o Conselho de Esportes de Dubai, para anunciar a estreia do campeonato...