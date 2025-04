'Hit Show' vence a Dubai World Cup e leva prêmio de US$ 12 milhões

DUBAI, 5 de abril de 2025 (WAM) — O cavalo qatari "Hit Show" conquistou a vitória na principal prova da Dubai World Cup 2025, realizada no hipódromo de Meydan, considerado o auge das corridas de cavalos no cenário internacional.Na corrida principal da Emirates Airline Dubai World Cup, com premiação ...