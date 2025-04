Ministério das Finanças publica decisão sobre vínculo de pessoa não residente nos Emirados para fins do Imposto sobre Sociedades

ABU DHABI, 6 de abril de 2025 (WAM) — O Ministério das Finanças anunciou a emissão da Decisão de Gabinete nº 35 de 2025 sobre a Determinação do Vínculo de uma Pessoa Jurídica Não Residente no Estado para os fins do Decreto-Lei Federal nº 47 de 2022 sobre a Tributação de Sociedades e Negócios, que s...