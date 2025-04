Congresso AIM 2025 começa nesta segunda-feira em Abu Dhabi com 1.250 palestrantes globais

ABU DHABI, 6 de abril de 2025 (WAM) — A 14ª edição do Congresso AIM começa nesta segunda-feira (7), sob o tema "Mapeando o Futuro do Investimento Global: A Nova Onda de um Panorama Globalizado de Investimentos – Rumo a uma Nova Estrutura Mundial Equilibrada". O evento acontece até 9 de abril no Cent...