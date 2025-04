Comércio exterior não petrolífero de Abu Dhabi cresce 9% em 2024

ABU DHABI, 7 de abril de 2025 (WAM) — O Departamento de Alfândega de Abu Dhabi registrou um aumento de 9% no comércio exterior não relacionado ao petróleo em 2024, alcançando AED 306 bilhões, em comparação com AED 281,9 bilhões em 2023. O resultado reflete a vitalidade da economia do emirado e o for...