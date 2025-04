Ministro da Justiça participa da celebração do Dia Nacional da Embaixada de Kosovo

ABU DHABI, 7 de abril de 2025 (WAM) — Abdullah bin Sultan Al Nuaimi, ministro da Justiça, participou na noite desta segunda-feira da recepção oferecida por Xhabir Hamiti, embaixador de Kosovo nos Emirados Árabes Unidos, por ocasião do Dia Nacional do país.O evento contou também com a presença de Oma...