Emirados participam da segunda reunião do G20 no formato Sherpa

ABU DHABI, 8 de abril de 2025 (WAM) – Ahmed Al Sayegh, ministro de Estado e representante dos Emirados Árabes Unidos no G20 no formato Sherpa, e Mahash Al Hameli, embaixador dos Emirados na África do Sul e Sous Sherpa do país, participaram da segunda Reunião Sherpa do G20, realizada de forma virtual...