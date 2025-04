Emirados sediam primeiro retiro das Secretarias da Rede Global da FATF

ABU DHABI, 9 de abril de 2025 (WAM) – Representantes das secretarias da Rede Global da Força-Tarefa de Ação Financeira (FATF) se reuniram em Abu Dhabi, de 7 a 9 de abril, no primeiro retiro do tipo, promovido pela Secretaria-Geral do Comitê Nacional de Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiament...