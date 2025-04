Nahyan bin Zayed premia vencedores do Campeonato Abu Dhabi Grand Kingfish 2025

ABU DHABI, 9 de abril de 2025 (WAM) – O xeique Nahyan bin Zayed Al Nahyan, presidente do Conselho de Esportes de Abu Dhabi (ADSC, na sigla em inglês), entregou os prêmios aos vencedores do Campeonato Abu Dhabi Grand Kingfish 2025.Organizado pelo ADSC, pela Autoridade do Patrimônio de Abu Dhabi e pe...