Feira Middle East Energy 2025 termina em Dubai

DUBAI, 9 de abril de 2025 (WAM) – A 49ª edição da Middle East Energy, maior feira do setor de energia da região, foi encerrada no Dubai World Trade Centre sob o patrocínio do Ministério da Energia e Infraestrutura dos Emirados Árabes Unidos.O evento também sediou o Fórum de Líderes Empresariais da Á...