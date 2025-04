Emirados Árabes Unidos assumem presidência do Comitê de Governança da Interpol

PARIS, 11 de abril de 2025 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos, representados pelo Ministério do Interior, foram eleitos para presidir o Comitê de Governança, um dos principais órgãos consultivos da Interpol. A conquista reforça a reputação internacional do país, seu papel estratégico no fortaleciment...