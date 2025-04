Emirados Árabes Unidos estão entre os melhores países em qualidade da saúde, segundo rankings internacionais

DUBAI, 13 de abril de 2025 (WAM) – Em 2025, os Emirados Árabes Unidos continuam a consolidar sua posição de destaque no setor de saúde, alcançando classificações de excelência e indicadores de desempenho notáveis. O país ocupa o primeiro lugar mundial no número de unidades de saúde com acreditação i...