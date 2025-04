Daniel Noboa vence eleição presidencial no Equador

QUITO, 14 de abril de 2025 (WAM) — O Conselho Nacional Eleitoral do Equador declarou neste domingo a vitória de Daniel Noboa na disputa presidencial do país.De acordo com os dados divulgados pelo órgão eleitoral equatoriano, Noboa obteve 55,8% dos votos, com mais de 92% das urnas apuradas, enquanto ...