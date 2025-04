Preço do petróleo do Kuwait sobe para US$ 68,68 o barril

KUWAIT, 15 de abril de 2025 (WAM) – O preço do petróleo do Kuwait subiu US$ 1,32, alcançando US$ 68,68 por barril na segunda-feira (14/04), em comparação aos US$ 67,36 por barril do dia anterior, informou a Kuwait Petroleum Corporation.Nos mercados globais, o preço do petróleo Brent alcançou US$ 64,...