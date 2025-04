Declaração dos Emirados Árabes Unidos no aniversário do conflito no Sudão, atribuída a Lana Nusseibeh, secretária-assistente para Assuntos Políticos

ABU DHABI, 15 de abril de 2025 (WAM) — À medida que a guerra devastadora no Sudão entra em seu terceiro ano, os Emirados Árabes Unidos fazem um apelo urgente pela paz. A catástrofe humanitária em curso no país está entre as mais graves do mundo: mais de 30 milhões de pessoas precisam de ajuda urgent...