Segunda edição da Abu Dhabi Global Health Week começa

ABU DHABI, 15 de abril de 2025 (WAM) – A segunda edição da Abu Dhabi Global Health Week (ADGHW, na sigla em inglês) teve início nesta terça-feira (15/04) no Centro ADNEC, em Abu Dhabi, sob o patrocínio do xeique Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, príncipe herdeiro de Abu Dhabi e presidente do C...