Primeiro-ministro da Macedônia do Norte visita a Mesquita Sheikh Zayed

ABU DHABI, 15 de abril de 2025 (WAM) – O Dr. Hristijan Mickoski, primeiro-ministro da Macedônia do Norte, visitou nesta terça-feira(15/04) a Mesquita Sheikh Zayed em Abu Dhabi. Ele estava acompanhado por Abdelqader Mohammedi, embaixador da Macedônia do Norte nos Emirados Árabes Unidos, juntamente co...