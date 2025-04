Petróleo bruto do Kuwait sobe 35 centavos na terça-feira, atingindo US$69,03 por barril

KUWAIT, 16 de abril de 2025 (WAM) – O preço do petróleo bruto do Kuwait subiu 35 centavos durante o pregão de terça-feira (15/04), alcançando US$69,03 por barril, em comparação com US$68,68 no dia anterior, informou a Corporação de Petróleo do Kuwait nesta quarta-feira (16/04).Os contratos futuros d...