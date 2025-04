Exportações da Coreia para o Oriente Médio aumentam 3,5% no primeiro trimestre

SEUL, 16 de abril de 2025 (WAM) – As exportações da Coreia do Sul para o Oriente Médio aumentaram 3,5% no primeiro trimestre, em comparação com o ano anterior, informou o ministério da Indústria nesta quarta-feira (16/04).A Yonhap News Agency citou o Ministério do Comércio, Indústria e Energia, que ...