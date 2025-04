Conselho dos Anciãos Muçulmanos participa do Global Justice, Love, and Peace Summit na Expo City Dubai

ABU DHABI, 16 de abril de 2025 (WAM) – O Conselho dos Anciãos Muçulmanos participou do Global Justice, Love, and Peace Summit realizado em Expo City Dubai de 12 a 13 de abril. Doze laureados com o Prêmio Nobel da Paz, vários chefes de Estado, líderes, dignitários, altos funcionários, figuras interna...