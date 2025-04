Emirados Árabes Unidos e Quênia discutem fortalecimento de relações bilaterais e segurança regional

LONDRES, 17 de abril de 2025 (WAM) – A secretária-assistente para Assuntos Políticos dos Emirados Árabes Unidos, Lana Nusseibeh, reuniu-se com o primeiro-secretário do Gabinete e ministro das Relações Exteriores e Assuntos da Diáspora do Quênia, Dr. Musalia Mudavadi, para discutir as relações bilate...