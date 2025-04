Tesouro dos EUA sanciona Banco Internacional do Iêmen por apoio aos houthis

WASHINGTON, 18 de abril de 2025 (WAM) — O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC, na sigla em inglês) do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos sancionou nesta quinta-feira (18/04) o Banco Internacional do Iêmen (International Bank of Yemen Y.S.C. – IBY), sediado no país, por seu ap...