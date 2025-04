Autoridade do Patrimônio de Abu Dhabi destaca papel dos Emirados na preservação do patrimônio mundial

ABU DHABI, 18 de abril de 2025 (WAM) — O general Faris Khalaf Al Mazrouei, presidente da Autoridade do Patrimônio de Abu Dhabi, ressaltou o papel significativo dos Emirados Árabes Unidos na preservação do patrimônio mundial.Em declaração por ocasião do Dia do Patrimônio Mundial, celebrado anualmente...