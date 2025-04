Setor de turismo de Abu Dhabi mira contribuição de cerca de US$ 17 bilhões à economia em 2025, diz presidente do Departamento de Cultura e Turismo do emirado

ABU DHABI, 18 de abril de 2025 (WAM) — Mohamed Khalifa Al Mubarak, presidente do Departamento de Cultura e Turismo – Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi), afirmou que o setor de turismo pretende contribuir com AED 62 bilhões (US$ 16,9 bilhões) para a economia em 2025, o que representa um aumento projetado de 1...