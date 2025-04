Abdullah bin Zayed preside primeira reunião do Comitê Diretor do G20

ABU DHABI, 18 de abril de 2025 (WAM) — O xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores, presidiu a primeira reunião do Comitê Diretor do G20 em 2025, com a participação de ministros e autoridades dos Emirados Árabes Unidos.Durante o encontro, os parti...