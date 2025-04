Comércio exterior dos Emirados atinge AED 5,23 trilhões em 2024, alta de 49% em relação a 2021

DUBAI, 20 de abril de 2025 (WAM) – Os Emirados Árabes Unidos registraram um comércio exterior total de AED 5,23 trilhões (US$ 1,424 trilhão) em 2024, um crescimento de 49% em relação aos AED 3,5 trilhões (US$ 949 bilhões) registrados em 2021, segundo o relatório World Trade Outlook and Statistics, d...