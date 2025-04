Sharjah Asset Management participa da Arabian Travel Market

SHARJAH, 23 de abril de 2025 (WAM) – A Sharjah Asset Management, braço de investimentos do governo de Sharjah, participará da Arabian Travel Market 2025, que será realizada de 28 de abril a 1º de maio no Centro de Convenções e Exposições do World Trade Center, em Dubai.O evento reúne uma ampla gama ...